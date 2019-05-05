Через "мінування" поїзду Інтерсіті виникла затримка руху декількох пасажирських потягів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Через підозру в мінуванні поїзда № 715 Київ — Перемишль виникла затримка декількох пасажирських поїздів, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

У прес-службі додали, що компанія “вживає усіх заходів для скорочення відставання поїздів від графіка”.

“Під час проведення митних процедур на станції Медика (Польща) на багажній полиці було виявлено підозрілу сумку, власник якої не знайшовся. На місце знахідки було викликано оперативні служби для проведення перевірки на можливу наявність вибухових пристроїв. За результатами перевірки небезпечних пристроїв не виявлено”, — вказано у повідомленні.

Поїзд № 715 Київ — Перемишль було затримано на 4 години 53 хвилини. Окрім цього, внаслідок інциденту в дорозі затримуються поїзди № 89 Львів — Перемишль та № 36 Перемишль — Одеса.

Нагадуємо, у ніч на 2 травня в поїзді “Чернівці — Київ” сталася пожежа.

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