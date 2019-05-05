Из-за "минирования" поезда Интерсити возникла задержка движения нескольких пассажирских поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По подозрению в минировании поезда № 715 Киев — Перемышль возникла задержка нескольких пассажирских поездов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укрзализныци”.
В пресс-службе добавили, что компания “принимает все меры для сокращения отставания поездов от графика”.
“Во время проведения таможенных процедур на станции Медыка (Польша) на багажной полке была обнаружена подозрительная сумка, владелец которой не нашолся. На место находки были вызваны оперативные службы для проведения проверки на возможное наличие взрывных устройств. По результатам проверки опасных устройств не обнаружено”, — указано в сообщении.
Поезд № 715 Киев — Перемышль был задержан на 4 часа 53 минуты. Кроме этого, в результате инцидента в дороге задерживаются поезда № 89 Львов — Перемышль и № 36 Перемышль — Одесса.
Напоминаем, в ночь на 2 мая в поезде “Черновцы — Киев” произошел пожар.