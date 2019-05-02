У поїзді "Чернівці - Київ" сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Пожежа у локомотиві потяга сполученням "Чернівці – Київ" сталася у ніч на четвер, 2 травня, поблизу Кам’янця-Подільського Хмельницької області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в області.
Повідомлення про пожежу локомотива рятувальники отримали 2 травня о 00:10.
На місці пожежі пожежники встановили, що горить моторний відсік локомотиву на площі 15 кв. м. 16 вагонів з пасажирами відчепив машиніст, який і повідомив про пожежу.
Пожежу вдалось ліквідувати у тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття підрозділу. Пожежу локалізовано о 00:30 та ліквідовано о 00:33.
Причина пожежі встановлюється.
Нещасних випадків на пожежі не було.
Нагадаємо, на Рівненщині загорівся поїзд з пасажирами.