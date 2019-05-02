В поезде "Черновцы - Киев" произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Пожар в локомотиве поезда сообщением "Черновцы - Киев" произошел в ночь на четверг, 2 мая, вблизи Каменца-Подольского Хмельницкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.
Сообщение о пожаре локомотива спасатели получили 2 мая в 00:10.
На месте пожара пожарные установили, что горит моторный отсек локомотива на площади 15 кв. м. 16 вагонов с пассажирами отцепил машинист, который и сообщил о пожаре.
Пожар удалось ликвидировать в тех масштабах, которые он приобрел на момент прибытия подразделения. Пожар локализован в 00:30 и ликвидирован в 00:33.
Причина пожара устанавливается.
Несчастных случаев на пожаре не было.
Напомним, в Ровенской области загорелся поезд с пассажирами.