На Рівненщині загорівся поїзд з пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Пожежа у дизельному поїзді сполученням "Сарни - Здолбунів" сталася напередодні у підвечір'я у Рівненській області. У потязі якраз були пасажири. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в області.
Інцидент стався 5 березня орієнтовно о 16:40.
Пожежа спалахнула у потязі поблизу села Немовичі. Вогнем охопило машинне відділення дизельного потягу.
"Провівши евакуацію всіх пасажирів, вогнеборці одразу подали вогнегасячі засоби в осередок пожежі. Жертв та постраждалих немає", - повідомили у відомстві.
Гасили пожежу двома одиницями спецтехніки ДСНС вісім рятувальників, а також пожежний потяг.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, поїзд зніс легковик з пасажирами на Волині.