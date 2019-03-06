В Ровенской области загорелся поезд с пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Пожар в дизельном поезде сообщением "Сарны - Здолбунов" произошел накануне под вечер в Ровенской области. В поезде как раз были пассажиры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Инцидент произошел 5 марта примерно в 16:40.
Пожар вспыхнул в поезде неподалеку от села Немовичи. Огонь охватил машинное отделение дизельного поезда.
"Проведя эвакуацию всех пассажиров, пожарные сразу подали огнетушащие средства в очаг пожара. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
Тушили пожар двумя единицами спецтехники ГСЧС восемь спасателей, а также пожарный поезд.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, поезд снес легковушку с пассажирами на Волыни.