В Ровенской области загорелся поезд с пассажирами

Инцидент произошел 5 марта примерно в 16:40.

Пожар вспыхнул в поезде неподалеку от села Немовичи. Огонь охватил машинное отделение дизельного поезда.

"Проведя эвакуацию всех пассажиров, пожарные сразу подали огнетушащие средства в очаг пожара. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Тушили пожар двумя единицами спецтехники ГСЧС восемь спасателей, а также пожарный поезд.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, поезд снес легковушку с пассажирами на Волыни.