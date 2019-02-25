Поїзд зніс легковик з пасажирами на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Волинській області на залізничному переїзді легковик зіткнувся із вантажним потягом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
"У суботу, 23 лютого, на залізничному переїзді в селі Дерно Ківерцівського району легковик "ЗАЗ 11028" зіткнувся із вантажним потягом", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, за кермом автомобіля перебував 65-річний житель Рожищенського району. Перетинаючи залізничний переїзд на заборонений сигнал, водій зіткнувся із вантажним потягом.
"У результаті зіткнення, водій та троє пасажирів автівки отримали тілесні ушкодження. Одного із них, 39-річного жителя Рожищенського району, госпіталізували у відділення реанімації", - уточнили в поліції.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Харківській області потяг протаранив вантажівку.