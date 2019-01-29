Потяг протаранив вантажівку на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Харківщині у Вовчаському районі зіткнулися вантажівка і потяг. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“29 січня на автодорозі „Харків-Вовчанськ“ на залізничному переїзді потяг сполучення „Купянськ-Узловий-Вовчанськ“ скоїв наїзд на вантажний автомобіль „МАН“ під керуванням 35-річного водія”, — йдеться у повідомленні.
У результаті ДТП постраждав 35-річний харків’янин, його доставлено до районної лікарні. Стан його здоров’я задовільний, він знаходиться під наглядом медиків.
Серед екіпажу локомотива та пасажирів постраждалих немає.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Рух транспорту не зупинявся.
Попередньо, водій вантажівки виїхав на залізничний переїзд, на якому встановлена світлова та звукова сигналізація, не переконавшись у безпечності маневру.
Нагадаємо, у Рівному у вантажівки від’єднався причеп і врізався у тролейбус.