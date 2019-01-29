У вантажівки від’єднався причеп і врізався у тролейбус, є постраждалі

"Під час руху у вантажівки Volvo, під керуванням 32-річного жителя села Білашів Здолбунівського району, з невідомих поки причин, від’єднався причеп і врізався у тролейбус, який у цей момент здійснював посадку-висадку пасажирів на зупинці", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП у водія тролейбуса, 47-річної жительки Рівного, медики діагностували забій грудної клітки та гіпертензивний синдром. Крім того, травмувалися кондуктор та пасажирка громадського транспорту, мешканки обласного центру, які отримали закриту черепно-мозкову травму та осаднення різних частин тіла. Усіх після надання медичної допомоги відпустили.

У поліції зазначають, що водії обох транспортних засобів були тверезі.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 29 січня, на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажних автомобілів та легковика. Двоє людей загинуло, ще двоє госпіталізовані.