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У вантажівки від’єднався причеп і врізався у тролейбус, є постраждалі

У вантажівки від’єднався причеп і врізався у тролейбус, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Учора, 28 січня, у Рівному на вулиці Данила Галицького поруч із кільцевою розв’язкою із вулицею Курчатова сталась ДТП за участю вантажівки і тролейбуса. У вантажівки від’єднався причеп і врізався у тролейбус, є постраждалі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.

"Під час руху у вантажівки Volvo, під керуванням 32-річного жителя села Білашів Здолбунівського району, з невідомих поки причин, від’єднався причеп і врізався у тролейбус, який у цей момент здійснював посадку-висадку пасажирів на зупинці", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП у водія тролейбуса, 47-річної жительки Рівного, медики діагностували забій грудної клітки та гіпертензивний синдром. Крім того, травмувалися кондуктор та пасажирка громадського транспорту, мешканки обласного центру, які отримали закриту черепно-мозкову травму та осаднення різних частин тіла. Усіх після надання медичної допомоги відпустили.
У поліції зазначають, що водії обох транспортних засобів були тверезі.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 29 січня, на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажних автомобілів та легковика. Двоє людей загинуло, ще двоє госпіталізовані.

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