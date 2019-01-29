На трасі Одеса-Київ сталась смертельна ДТП

"Сьогодні, 29 січня, о 01.40 год. на 58 км траси Одеса-Київ, в районі населених пунктів Гребінки та Митниця, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажних автомобілів та легковика. Попередньо встановлено: водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив зіткнення з вантажним автомобіля DAF. Після чого сталося зіткнення ще з однією вантажівкою Mercedes, під керуванням громадянина іншої держави", - йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП 33-річний водій та пасажир легкової автівки загинули на місці аварії, ще один пасажир отримав травму голови. Водій автомобіля Mercedes з тілесними ушкодження доправлений до лікарні.

Наразі на місці ДТП працюють працівники поліції. З'ясовуються усі обставини аварії, встановлюються дані на потерпілих, опитуються свідки.

Нагадаємо, у селі Глибоке, що на Закарпатті, зіткнулося п'ять автомобілів - два автомобілі Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ та ще один Mercedes-Benz, - внаслідок чого постраждало семеро людей.



