На Закарпатті зіткнулися п'ять авто: сім людей госпіталізовано

КИЇВ. 28 січня. УНН. У селі Глибоке, що на Закарпатті, близько 11 години зіткнулося п'ять автомобілів - два автомобілі Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ та ще один Mercedes-Benz, - внаслідок чого постраждало семеро людей. Про це журналісту УНН повідомила спеціаліст відділ комунікації Головного управління поліції Закарпатської області Інеса Манзулич.