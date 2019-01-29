На трассе Одесса-Киев произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня, 29 января, на трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей и легковушки. Два человека погибли, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 29 января, в 01.40 ч. на 58 км трассы Одесса-Киев, в районе населенных пунктов Гребенки и Таможня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей и легковушки. Предварительно установлено: водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил столкновение с грузовым автомобиля DAF. После чего произошло столкновение еще с одним грузовиком Mercedes, под управлением гражданина другого государства", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 33-летний водитель и пассажир легковой машины погибли на месте аварии, еще один пассажир получил травму головы. Водитель автомобиля Mercedes с телесными повреждения доставлен в больницу.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства аварии устанавливаются данные на потерпевших, опрашиваются свидетели.
Напомним, в селе Глубокое, на Закарпатье столкнулось пять автомобилей - два автомобиля Renault Duster Mercedes-Benz Vito, ВАЗ и еще один Mercedes-Benz, - в результате чего пострадали семь человек.