У грузовика отсоединился прицеп и врезался в троллейбус, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Вчера, 28 января, в Ровно на улице Данила Галицкого рядом с кольцевой развязкой с улицей Курчатова произошло ДТП с участием грузовика и троллейбуса. У грузовика отсоединился прицеп и врезался в троллейбус, есть пострадавшие. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
"Во время движения у грузовика Volvo, под управлением 32-летнего жителя села Белашов Здолбуновского района, по неизвестным пока причинам, отсоединился прицеп и врезался в троллейбус, который в этот момент совершал посадку-высадку пассажиров на остановке", - говорится в сообщении.
В результате ДТП у водителя троллейбуса, 47-летней жительницы Ровно, медики диагностировали ушиб грудной клетки и гипертонический синдром. Кроме того, травмы кондуктор и пассажирка общественного транспорта, жительницы областного центра, которая получила закрытую черепно-мозговую травму и всадины различных частей тела. Всех после оказания медицинской помощи отпустили.
В полиции отмечают, что водители обоих транспортных средств были трезвые.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 29 января, на трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей и легковушки. Два человека погибли, еще двое госпитализированы.