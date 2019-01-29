Поезд протаранил грузовик в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Харьковской области в Вовчаском районе столкнулись грузовик и поезд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"29 января на автодороге "Харьков-Вовчанск" на железнодорожном переезде поезд сообщением "Купянск-Узловой-Вовчанск" совершил наезд на грузовой автомобиль "МАН" под управлением 35-летнего водителя", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадал 35-летний харьковчанин, он доставлен в районную больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное, он находится под наблюдением медиков.
Среди экипажа локомотива и пассажиров пострадавших нет.
Транспортные средства получили механические повреждения. Движение транспорта не останавливалось.
Предварительно, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, на котором установлена световая и звуковая сигнализация, не убедившись в безопасности маневра.
Напомним, в Киеве у грузовика отсоединился прицеп и врезался в троллейбус.