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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82417 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103046 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137933 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135971 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132186 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126393 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164303 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117948 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Поезд протаранил грузовик в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 11292 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Харьковской области в Вовчаском районе столкнулись грузовик и поезд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"29 января на автодороге "Харьков-Вовчанск" на железнодорожном переезде поезд сообщением "Купянск-Узловой-Вовчанск" совершил наезд на грузовой автомобиль "МАН" под управлением 35-летнего водителя", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал 35-летний харьковчанин, он доставлен в районную больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное, он находится под наблюдением медиков.

Среди экипажа локомотива и пассажиров пострадавших нет.

Транспортные средства получили механические повреждения. Движение транспорта не останавливалось.

Предварительно, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, на котором установлена световая и звуковая сигнализация, не убедившись в безопасности маневра.

Напомним, в Киеве у грузовика отсоединился прицеп и врезался в троллейбус.

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