Во Львове полицейские проверяют восемь отелей из-за сообщения о минировании
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сообщение о заминировании отелей, расположенных на улицах Звенигородской, Городецкой, Романчука, Князя Романа, Сербской, Тершаковцев, Галицкой и проспекте Свободы, поступило сегодня, 6 мая, в 8.50 на электронную почту полиции Львовской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
По указанным в сообщении адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследовать помещения и прилегающие к ним территории.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице задержали подозреваемого в "минировании" железнодорожного вокзала
Как сообщал УНН, из-за "минирование" поезда Интерсити возникла задержка движения нескольких пассажирских поездов .
3 мая во Львове правоохранители проверили семь объектов после сообщения о минировании .