В Одессе не нашли взрывчатки в местном ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Одессе взрывных устройств и веществ в торговом центре, который находится в Лиманском районе города, не нашли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"По состоянию на 22:33 объект и приглеглая к нему территория проверена. Взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении правоохранителей.
Напомним, ранее полиция сообщила, что проверяет сообщение о минировании торгового центра в Лиманском районе. Сообщение о том, что один из супермаркетов заминирован, в полицию поступило сегодня, в 20:30.
После сообщения о минировании - на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС.
Напомним, правоохранители Львова проверяют информацию о заминировании ряда гостиниц и супермаркетов Львова.