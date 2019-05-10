В Одессе не нашли взрывчатки в местном ТЦ

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104057 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105664 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 129624 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113085 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138770 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144797 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130223 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130295 просмотра

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КИЕВ. 10 мая. УНН. В Одессе взрывных устройств и веществ в торговом центре, который находится в Лиманском районе города, не нашли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"По состоянию на 22:33 объект и приглеглая к нему территория проверена. Взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, ранее полиция сообщила, что проверяет сообщение о минировании торгового центра в Лиманском районе. Сообщение о том, что один из супермаркетов заминирован, в полицию поступило сегодня, в 20:30.

После сообщения о минировании - на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС.

Напомним, правоохранители Львова проверяют информацию о заминировании ряда гостиниц и супермаркетов Львова.

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