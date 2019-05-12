В Виннице "минировали" 8 торговых центров по электронной почте
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В субботу на электронную почту ГУ НП в Винницкой области поступило сообщение о заминировании восьми торговых центров в Виннице и других зданий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Винницкой области.
Все объекты проверены взрывотехниками и кинологами со служебными собаками. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. По всем адресам работали следственно-оперативные группы, наряды патрульных, спасатели и медики. Из потенциально опасных зданий проводилась эвакуация людей.
В настоящее время все объекты проверены. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
Полицейские устанавливают лицо, осуществившее ложное сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается заключением на срок до шести лет заключения.
Напомним, в Одессе взрывных устройств и веществ в торговом центре, который находится в Лиманском районе города, не нашли.