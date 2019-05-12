В Херсоне полиция проверяет информацию о заминировании ряда объектов и учреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая УНН. Сегодня в полицию поступило письмо с информацией о заминировании ряда торговых заведений и объектов транспортной связи в областном центре. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.
По указанным адресам для проверки выехали группы взрывотехнической и кинологической служб областного главка полиции, следственно-оперативные группы районных отделений полиции и представители других экстренных служб.
Полиция Херсонской области обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и не паниковать.
Как сообщал УНН, в Виннице "минировали" 8 торговых центров через электронную почту.
Напомним, в Киеве искали взрывчатку в Ocean Plaza.