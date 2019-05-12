Информация о минировании в Херсоне не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В течение четырех часов специалисты-взрывотехники и кинологи обследовали здания. При проверке взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили, сообщение оказалось ложным. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Херсонской области.
На время проверки были эвакуированы около 300 человек. На охрану общественного порядка были задействовано 78 сотрудников полиции.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" (наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет). В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению личности злоумышленника для привлечения его к ответственности.
Как сообщал УНН, в Херсоне полиция проверяет информацию о заминировании ряда объектов и учреждений.