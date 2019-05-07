У Польщі 122 школи отримали повідомлення про "мінування" під час іспиту на атестат зрілості

Центральна слідча комісія була проінформована Центральним бюро розслідувань поліції про дії, вчинені особою або особами, метою яких є паралізувати хід іспиту на атестат зрілості на сесії у травні 2019 року. Повідомлення про вибухові речовини, розміщені в приміщеннях цих підрозділів.

Інформація, отримана від директорів окружних експертних комісій, показує, що:

• 122 школи повідомили OKE, що вони отримали інформацію про заряд вибухової речовини електронною поштою. Школи надавали інформацію відповідним відомствам, які оглядали будівлі. Всі сигнали були помилковими;

• в 61 школі - після перевірки - почався екзамен 9:00 (згідно з графіком);

• у 57 школах - після перевірки - іспит розпочався з затримкою; всі респонденти вирішували завдання протягом 170 хвилин;

• в трьох школах перевірка проводилася під час іспиту; на час проведення іспиту екзамен припинявся, респонденти поверталися до вирішення завдань після завершення інспекційної діяльності служб;

• в одній школі кандидатів було евакуйовано - екзамен був перерваний, кандидати складуть іспит у червні.

Окрім того, всі шкільні керівники, в яких проводиться атестат зрілості, також були проінформовані про ці дії. Директори шкіл отримали інформацію про те, як діяти в разі отримання по електронній пошті інформації про розміщення вибухового заряду.

Нагадаємо, уряд і парламент Польщі вирішують питання про проведення іспитів в школах шляхом змін в законі про освіту.