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В Польше 122 школы получили сообщение о "минировании" во время экзамена на аттестат зрелости

В Польше 122 школы получили сообщение о "минировании" во время экзамена на аттестат зрелости

Киев  •  УНН

 • 8428 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Польше 122 школы сообщили центральной следственной комиссии, что они получили информацию о "минировании" по электронной почте при проведении экзамена на аттестат зрелости в мае 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерство национального образования Польши.

Центральная следственная комиссия была проинформирована Центральным бюро расследований полиции о действиях, совершенных лицом или лицами, целью которых является парализовать ход экзамена на аттестат зрелости на сессии в мае 2019 года. Сообщение о взрывчатых веществах, размещенные в помещениях этих подразделений.

Информация, полученная от директоров окружных экспертных комиссий, показывает, что:

• 122 школы сообщили OKE, что они получили информацию о заряде взрывчатого вещества по электронной почте. Школы предоставляли информацию соответствующим ведомствам, которые осматривали здания. Все сигналы были ошибочными;
• в 61 школе - после проверки - начался экзамен 9:00 (по графику)
• в 57 школах - после проверки - экзамен начался с задержкой; все респонденты решали задачу в течение 170 минут
• в трех школах проверка проводилась во время экзамена; на время проведения экзамена экзамен прекращался, респонденты возвращались к решению задач после завершения инспекционной деятельности служб;
• в одной школе кандидаты были эвакуированы - экзамен был прерван, кандидаты сдадут экзамен в июне.

Кроме того, все школьные руководители, в которых проводится аттестат зрелости, также были проинформированы об этих действиях. Директора школ получили информацию о том, как действовать в случае получения по электронной почте информации о размещении взрывного заряда.

Напомним, правительство и парламент Польши решают вопрос о проведении экзаменов в школах путем изменений в законе об образовании.

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