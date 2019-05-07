В Польше 122 школы получили сообщение о "минировании" во время экзамена на аттестат зрелости

Центральная следственная комиссия была проинформирована Центральным бюро расследований полиции о действиях, совершенных лицом или лицами, целью которых является парализовать ход экзамена на аттестат зрелости на сессии в мае 2019 года. Сообщение о взрывчатых веществах, размещенные в помещениях этих подразделений.

Информация, полученная от директоров окружных экспертных комиссий, показывает, что:

• 122 школы сообщили OKE, что они получили информацию о заряде взрывчатого вещества по электронной почте. Школы предоставляли информацию соответствующим ведомствам, которые осматривали здания. Все сигналы были ошибочными;

• в 61 школе - после проверки - начался экзамен 9:00 (по графику)

• в 57 школах - после проверки - экзамен начался с задержкой; все респонденты решали задачу в течение 170 минут

• в трех школах проверка проводилась во время экзамена; на время проведения экзамена экзамен прекращался, респонденты возвращались к решению задач после завершения инспекционной деятельности служб;

• в одной школе кандидаты были эвакуированы - экзамен был прерван, кандидаты сдадут экзамен в июне.

Кроме того, все школьные руководители, в которых проводится аттестат зрелости, также были проинформированы об этих действиях. Директора школ получили информацию о том, как действовать в случае получения по электронной почте информации о размещении взрывного заряда.

Напомним, правительство и парламент Польши решают вопрос о проведении экзаменов в школах путем изменений в законе об образовании.