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Во Львове аноним сообщил о минировании аэропорта и больниц

Во Львове аноним сообщил о минировании аэропорта и больниц

Киев  •  УНН

 • 9220 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 мая. УНН. Во Львове на электронную почту ГУ Нацполиции поступило сообщение о заминировании семи больниц, аэропорта и тринадцати зданий. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем профиле в Facebook, передает УНН.

"Поступило сообщение о заминировании в городе Львов (на электронную почту ГУНП) от [email protected]", - говорится в сообщении.

В письме указано о наличии взрывчатки по следующим адресам:

1. Дом по улице Зеленая, 11А
2. Дом по улице Ивана Франко, 54
3. Дом по улице Ивана Рудковича, 12
4. Дом по улице Парковая, 9
5. Дом по улице Юрия Мушка, 46
6. Дом по улице Летняя, 10
7. Дом по улице Детская, 33
8. Дом по улице Михаила Коцюбинского, 11А
9. Дом по улице Кирилла и Мефодия, 15А
10. Дом по улице Шота Руставели, 6
11. Дом по улице Е. Петрушевича, 6
12. Дом по улице К. Левицкого, 40
13. Дом по улице С. Рыльского, 8

Также в больницах по адресам:

1. Улица Николайчука, 9
2. Улица Огиенко, 5
3. Улица Орлика, 4
4. Пр. В. Черновола, 1
5. Улица Пекарская, 54
6. Улица Я. Стецько, 3
7. Улица Некрасова, 15

Также аноним сообщил о заминировании международного аэропорта "Львов".

В настоящее время полиция проверяет все точки на взрывоопасные предметы.

Напомним, вчера во Львове "заминировали" четыре гостиницы и школу.

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