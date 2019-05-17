В Одессе вновь "минируют" гостиницы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании восьми объектов. Об этом сообщает пресс-центр полиции области, передает УНН.
Сегодня, в 09:30 в полицию поступило сообщение о том, что восемь отелей, расположенных в Приморском и Киевском районах города, заминированы.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и работники ГСЧС.
Как сообщал УНН, вчера в полиции сообщили, что проверяют очередное сообщение о заминировании десяти отелей на территории города Одессы. Взрывчатку не нашли.
Ранее УНН сообщал, что в Одессе сообщили о минировании четырех гостиниц в центре города.