У Черкасах поліція перевіряла інформацію про замінування 17 об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У суботу до черкаської поліції надійшли повідомлення про замінування 17 об'єктів. Інформація не підтвердилась. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Черкаській області.
Поліція перевірила всі об’єкти, про які йшла мова в повідомленні про "замінування" в місті Черкаси. Вибухових пристроїв не знайдено.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, вибухотехніки. В ході ретельного обстеження об’єктів та прилеглої території, жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше у Черкасах повідомили про мінування Черкаської райдержадміністрації.