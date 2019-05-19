В Черкассах полиция проверяла информацию о минировании 17 объектов

Полиция проверила все объекты, о которых шла речь в сообщении о "минировании" в городе Черкассы. Взрывных устройств не найдено.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, взрывотехники. В ходе тщательного обследования объектов и прилегающей территории, никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Черкассах сообщили о минировании Черкасской райгосадминистрации.