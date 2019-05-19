Военного-контрактника подозревают в "минировании" игорного заведения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Киеве в ложном сообщении о минировании подозревают военнослужащего. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Предварительно установлено, что военный, проходящий службу по контракту, с собственного мобильного телефона сообщил о взрывчатке в одном из игровых заведений в Шевченковском районе Киева.
Сейчас по процессуальному руководству военной прокуратуры начато досудебное расследование по ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
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Как сообщал УНН, в Черкассах полиция проверяла информацию о заминировании 17 объектов.