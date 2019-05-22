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У Львові третьокласниця “замінувала” школу

У Львові третьокласниця “замінувала” школу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні у Львові третьокласниця повідомила про “замінування” школи, в якій навчається. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

“Повідомлення про замінування однієї із шкіл, розташованої на вулиці Степана Бандери у Львові, надійшло до поліції сьогодні, 22 травня, близько 10:45. На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб. Проводилась евакуація, правоохоронці обстежували приміщення навчального закладу та прилеглу територію — вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено”, — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять опитування третьокласниці у присутності батьків та психологів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Львові надійшло анонімне повідомлення про мінування двох будівель.

Українські Національні Новини

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