Во Львове третьеклассница "заминировала" школу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Сегодня во Львове третьеклассница сообщила о "заминировании" школы, в которой учится. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Сообщение о заминировании одной из школ, расположенной на улице Степана Бандеры во Львове, поступило в полицию сегодня, 22 мая, около 10:45. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб. Проводилась эвакуация, правоохранители обследовали помещения учебного заведения и прилегающую территорию - взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители проводят опрос третьеклассницы в присутствии родителей и психологов. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, во Львове поступило анонимное сообщение о минировании двух зданий.