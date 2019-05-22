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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Во Львове третьеклассница "заминировала" школу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Сегодня во Львове третьеклассница сообщила о "заминировании" школы, в которой учится. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сообщение о заминировании одной из школ, расположенной на улице Степана Бандеры во Львове, поступило в полицию сегодня, 22 мая, около 10:45. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб. Проводилась эвакуация, правоохранители обследовали помещения учебного заведения и прилегающую территорию - взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят опрос третьеклассницы в присутствии родителей и психологов. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во Львове поступило анонимное сообщение о минировании двух зданий.

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