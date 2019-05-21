У Львові анонім повідомив про вибухівку у двох військових будівлях
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 травня. УНН. У Львові надійшло анонімне повідомлення про мінування двох будівель. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"Інформація про замінування надійшла на електронну пошту поліції близько 7:50. Анонім повідомив про вибухівку у Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, що на вулиці Героїв Майдану, 32 та кафедрі морально-психологічного забезпечення діяльності військ на Батуринській, 2",- повідомили у Нацполіції.
Навчання в академії призупинили, наразі поліція перевіряє приміщення.
Нагадаємо, вчора у Львові патрульні зловили ймовірного "мінувальника", ще коли він тримав в руках телефонну слухавку.