Во Львове аноним сообщил о взрывчатке в двух военных зданиях
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 мая. УНН. Во Львове поступило анонимное сообщение о минировании двух зданий. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Информация о заминировании поступила на электронную почту полиции около 7:50. Аноним сообщил о взрывчатке в Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, что на улице Героев Майдана, 32 и кафедре морально-психологического обеспечения деятельности войск на Батуринской, 2", - сообщили в Нацполиции.
Обучение в академии приостановили, пока полиция проверяет помещения.
Напомним, вчера во Львове патрульные поймали вероятного "минувальника", еще когда он держал в руках телефонную трубку.