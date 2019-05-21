Во Львове аноним сообщил о взрывчатке в двух военных зданиях

"Информация о заминировании поступила на электронную почту полиции около 7:50. Аноним сообщил о взрывчатке в Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, что на улице Героев Майдана, 32 и кафедре морально-психологического обеспечения деятельности войск на Батуринской, 2", - сообщили в Нацполиции.

Обучение в академии приостановили, пока полиция проверяет помещения.

Напомним, вчера во Львове патрульные поймали вероятного "минувальника", еще когда он держал в руках телефонную трубку.