ЧАЭС и аэропорт проверяли на наличие взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Киевской области за один день поступили анонимные сообщения о минировании стратегических объектов - атомной электростанции и аэропорта. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Оба сообщения поступили в первой половине дня вчера, 30 мая. Неизвестные сообщили сначала о минировании Чернобыльской атомной электростанции, а позже - Международного аэропорта "Борисполь".
Оба объекта были обследованы специалистами. Взрывчатка или подозрительные предметы обнаружены не были.
Начатые уголовные производства по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Напомним, в Киеве нетрезвая женщина "заминировала" свой дом.