В Луцке 4-й день "минируют" объекты, сегодня проверяют облбольницу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Полиция в Луцке проверяет информацию о минировании областной больницы и еще двух объектов. В общем сообщение о минировании поступают в милицию уже четвертый день подряд. Об этом корреспонденту УНН в ГУ ЧП в Волынской области.
"С пятницы, 31 мая, до сегодняшнего дня, в полиции Волыни зафиксировано 8 сообщений о заминировании ряда объектов на территории областного центра. В общем сообщили о минировании более 30 объектов. Сегодня также уже было сообщение, что заминированы три объекта, среди которых, в частности, Волынская областная клиническая больница. На место выехали взрывотехники, работники ГСЧС. В больнице проводится эвакуация", - отметили в ведомстве.
По информации ведомства, по всем фактам полиция начала уголовные производства по ч.1 ст. 259 УК (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва). В течение предыдущих дней все объекты были обследованы, взрывоопасных веществ не найдено. В отдельных случаях также проводилась эвакуация.
Напомним, в Киевской области за один день поступили анонимные сообщения о минировании стратегических объектов - атомной электростанции и аэропорта.