В Киеве полиция ищет взрывчатку в нескольких магазинах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Киеве полиция проверяет несколько сообщений о заминировании объектов, в частности магазинов. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"У нас несколько сообщений (о заминировании - ред.). На данный момент информация проверяется, на местах работают взрывотехники", - отметили в полиции.
В частности, по словам очевидцев, сообщили о минировании магазина "Сильпо" на улице Александра Архипенко.
Как сообщал УНН, в Харькове ищут взрывчатку на 31 объекте.