В Киеве "заминировали" детские сады, больницы и магазины

"Да, многие объекты, детские сады, магазины, больницы", - ответили в полиции на вопрос, поступали сообщения о минировании.



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Точное количество "заминированных" объектов в полиции не назвали.



Напомним, в Киеве искали взрывчатку в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.



Как сообщал УНН, в Харькове ищут взрывчатку на 31 объекте.

