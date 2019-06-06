В Киеве "заминировали" детские сады, больницы и магазины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Киеве в полицию поступили сообщения о минировании детских садов, магазинов и больниц. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Да, многие объекты, детские сады, магазины, больницы", - ответили в полиции на вопрос, поступали сообщения о минировании.
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Точное количество "заминированных" объектов в полиции не назвали.
Напомним, в Киеве искали взрывчатку в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
Как сообщал УНН, в Харькове ищут взрывчатку на 31 объекте.