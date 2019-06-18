З початку місяця ЧАЕС уже тричі "мінували"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом місяця було три повідомлення про замінування Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Київській області.
“...у зв’язку з постійними повідомленнями про замінування ДСП “Чорнобильська АЕС”, а протягом місяця це було три повідомлення, працівниками відділу поліції зони ЧАЕС спільно з кінологом та собакою здійснюється перевірка громадян та речей на наявність зброї, вибухівки та наркотичних засобів", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, львів'янин 15 разів мінував одне і те саме відділення поліції Запоріжжя.