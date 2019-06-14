Львів'янин 15 разів мінував одне і те саме відділення поліції Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Співробітниками Хортицького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області у Львові затримано місцевого жителя, який 15 разів повідомляв про "мінування" територіального відділення запорізької поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції
12 червня останньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Хортицьким районним судом Запоріжжя чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Триває досудове розслідування кримінальних проваджень за ознаками ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, надійшло повідомлення про мінування КСУ.