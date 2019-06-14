Львовянин 15 раз минировал одно и то же отделение полиции Запорожья

12 июня последнему сообщено о подозрении в совершении преступления. Хортицким районным судом Запорожья мужчине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Продолжается досудебное расследование уголовных производств по признакам ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщал УНН, поступило сообщение о минировании КСУ .