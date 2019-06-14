Львовянин 15 раз минировал одно и то же отделение полиции Запорожья
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Сотрудниками Хортицкого отделения полиции ГУНП в Запорожской области во Львове задержан местный житель, который 15 раз сообщал о "минировании" территориального отделения запорожской полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции
12 июня последнему сообщено о подозрении в совершении преступления. Хортицким районным судом Запорожья мужчине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Продолжается досудебное расследование уголовных производств по признакам ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, поступило сообщение о минировании КСУ .