Надійшло повідомлення про мінування КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Надійшло повідомлення про мінування Конституційного суду України. Про це повідомляє кореспондент УНН.
"Надійшло повідомлення про мінування, ми людей можемо випустити, а випустити вже не можемо. Зараз ідуть вибухотехнічні служби перевіряти будівлю", - повідомили кореспонденту УНН працівники УДО, які охороняють будівлю.
На питання кореспондента, чи буде проводитися евакуація працівник УДО повідомив що "таких інструкцій поки що не надходило".
Як повідомляв УНН, Зеленський прибув до КСУ.
Сьогодні, 11 червня, Конституційний суд почне розгляд звернення нардепів про неконституційність Указу Президента про розпуск ВР.