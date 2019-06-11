Поступило сообщение о минировании КСУ

"Поступило сообщение о минировании, мы людей можем выпустить, а выпустить уже не можем. Сейчас идут взрывотехнической службы проверять здание", - сообщили корреспонденту сотрудники УГО, которые охраняют здание.

На вопрос корреспондента, будет ли проводиться эвакуация работник УГО сообщил, что "таких инструкций пока не поступало".



Как сообщал УНН, Зеленский прибыл в КСУ .



Сегодня, 11 июня, Конституционный суд начнет рассмотрение обращения нардепов о неконституционности Указа Президента о роспуске ВР.