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Зеленський прибув до КСУ

Зеленський прибув до КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув на засідання Конституційного суду України у справі щодо визначення конституційності розпуску ним Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

Він з'явився у залі засідання після того, як голова КСУ Наталя Шаптала оголосила відкриття засідання. Усього участь у засіданні у справі щодо конституційності розпуску ВР беруть 17 суддів КСУ.

Також на засіданні присутні деякі народні депутати.

За словами представника Президента в Конституційному суді Федора Веніславського, Адміністрація Президента доводитиме в суді, що коаліції у парламенті не існує з 2016 року, після того, як з неї вийшли Радикальна партія, "Самопоміч" і ВО "Батьківщина". Саме це стане основним аргументом АПУ.

Про свій візит Зеленський повідомив завчасно – ще вчора він звернувся до громадян із відповідним відеозверненням.

Нагадаємо, 24 травня до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Українські Національні Новини

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