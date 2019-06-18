С начала месяца ЧАЭС уже трижды "минировали"

"... в связи с постоянными сообщениями о заминировании ГСП "Чернобыльская АЭС", а в течение месяца это было три сообщения, работниками отдела полиции зоны ЧАЭС совместно с кинологом и собакой осуществляется проверка граждан и вещей на наличие оружия, взрывчатки и наркотических средств", - говорится в сообщении.

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Напомним, львовянин 15 раз минировал одно и то же отделение полиции Запорожье.