С начала месяца ЧАЭС уже трижды "минировали"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В течение месяца было три сообщения о заминировании Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киевской области.
"... в связи с постоянными сообщениями о заминировании ГСП "Чернобыльская АЭС", а в течение месяца это было три сообщения, работниками отдела полиции зоны ЧАЭС совместно с кинологом и собакой осуществляется проверка граждан и вещей на наличие оружия, взрывчатки и наркотических средств", - говорится в сообщении.
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Напомним, львовянин 15 раз минировал одно и то же отделение полиции Запорожье.