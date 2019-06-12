У МОЗ порадили, як діяти у випадку повідомлення про мінування

КИЇВ. 12 червня. УНН. У випадку надходження повідомлення про мінування приміщення слід зберегти повідомлення, занотувати аккаунт чи адресу, з якої воно надійшло, зателефонувати до екстрених служб і дотримуватись їх інструкцій. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook, передає УНН.