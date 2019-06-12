У МОЗ порадили, як діяти у випадку повідомлення про мінування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У випадку надходження повідомлення про мінування приміщення слід зберегти повідомлення, занотувати аккаунт чи адресу, з якої воно надійшло, зателефонувати до екстрених служб і дотримуватись їх інструкцій. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook, передає УНН.
"Наразі жодне повідомлення не підтвердилося, але в будь-якому випадку потрібно бути готовим до всього і знати, як діяти в такій надзвичайній ситуації", - зазначила в.о.міністра.
За її словами, найчастіше повідомлення про мінування приходять у вигляді SMS на телефон або електронним листом. В цьому випадку:
▪ не видаляйте та не відповідайте на електронний лист чи повідомлення
▪ якщо надіслано електронною поштою, запишіть адресу
▪ якщо надіслано через соціальні мережі, занотуйте ім’я чи назву аккаунта
▪ негайно зателефонуйте за номером 101, 102 або на гарячу лінію Служби безпеки.
▪ дотримуйтеся вказівок, що вам нададуть.
У випадку оголошення евакуації громадянам слід зберігати спокій та не панікувати, взяти з собою документи, гроші, цінності (у разі необхідності ліки), відключити всі електричні прилади, замкнути приміщення та вийти у безпечне місце.
Важливо, щоби плани евакуації в будівлях були актуальними та добре вивченими. Процедури евакуації повинні також передбачати заходи для забезпечення того, щоб ніхто не входив на територію після її початку.
При цьому Супрун наголосила на необхідності, щоб управлінці на місцях звернули увагу на ці правила та провели відповідні заходи.
Нагадаємо, 10 червня правоохоронці отримали інформацію про мінування понад десяти об’єктів у Києві, серед яких три виші, Верховна Рада і 5 станцій метро, і проводять перевірки.