Правоохоронці шукають вибухівку у Верховній Раді, трьох вишах і в метро
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Правоохоронці отримали інформацію про мінування понад десяти об’єктів у Києві, серед яких три виші, Верховна Рада і 5 станцій метро, і проводять перевірки. Про це повідомила голова відділу комунікацій столичної поліції Оксана Блищик у коментарі кореспонденту УНН.
"Три університети, п’ять станцій метро, Верховна Рада, міністерство і два магазини", - зазначила О.Блищик.
За її словами, до перевірок залучили патрульну поліцію та додаткові групи вибухотехніків і кінологів. Наразі результати перевірки не відомі.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що станції "Театральна", "Теремки" та "Золоті ворота" зачинені на перевірку.
Пізніше надійшло повідомлення про перевірки на станціях "Олімпійська" і "Печерська".