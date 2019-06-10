У Києві замінували три станції метро

"Станції "Театральна", "Теремки" та "Золоті ворота" зачинено на перевірку. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Перепрошуємо за незручності! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - повідомили у прес-службі.



Крім того, у Київському метрополітені додали, що станом на 11:40 станції "Театральна" і "Золоті ворота", пересадку відчинено на вхід та вихід.



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"Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - додали у прес-службі.



Як повідомляв УНН, у Києві "замінували" дитячі садочки, лікарні та магазини.