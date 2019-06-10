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У Києві замінували три станції метро

У Києві замінували три станції метро

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У Києві замінували три станції метро. Про це УНН повідомили у пресс-службі метрополітену.

"Станції "Театральна", "Теремки" та "Золоті ворота" зачинено на перевірку. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Перепрошуємо за незручності! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - повідомили у прес-службі. 

Крім того, у Київському метрополітені додали, що станом на 11:40 станції "Театральна" і "Золоті ворота", пересадку відчинено на вхід та вихід.

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"Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, у Києві "замінували" дитячі садочки, лікарні та магазини

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