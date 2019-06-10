В Киеве заминировали три станции метро

"Станции "Театральная", "Теремок" и "Золотые ворота" закрыто на проверку. Поступил анонимный звонок о минировании! Извинения за неудобства! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили в пресс-службе.



Кроме того, в Киевском метрополитене добавили, что по состоянию на 11:40 станции "Театральная" и "Золотые ворота", пересадку открыто на вход и выход.



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"Проверка закончена. Взрывоопасные предметы не обнаружено", - добавили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, в Киеве "заминировали" детские сады, больницы и магазины .