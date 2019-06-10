У Києві шукають вибухівку на ще одній станції метро

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У Києві станцію метро "Олімпійська" зачинили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен", передає УНН.

"Станцію "Олімпійська" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Перепрошуємо за незручності!" - йдеться в повідомленні.

У метрополітені попередили, що інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, раніше сьогодні надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метрополітену у Києві.

Як повідомляв УНН, у Києві перевіряли інформацію про замінування десяти об’єктів, у тому числі в ТРЦ "Оушен Плаза". 

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