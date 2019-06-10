В Киеве ищут взрывчатку на еще одной станции метро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киеве станцию метро "Олимпийская" закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
"Станцию "Олимпийская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Приносим извинения за неудобства!" - говорится в сообщении.
В метрополитене предупредили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
Напомним, ранее сегодня поступило сообщение о заминировании трех станций метрополитена в Киеве.
Как сообщал УНН, в Киеве проверяли информацию о заминировании десяти объектов, в том числе в ТРЦ "Оушен Плаза".