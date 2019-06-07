У Києві шукають вибухівку на понад десяти об'єктах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Києві поліція перевіряє інформацію про мінування понад десяти об’єктів, у тому числі в торгово-розважальному центрі "Оушен Плаза". Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
"Була інформація про мінування понад 10 об'єктів, роботи служб ще тривають", - зазначили в прес-службі, уточнивши, що серед об’єктів був зокрема ТРЦ "Оушен Плаза".
За даними відомства, зокрема, в ТРЦ "Оушен Плазі" проводилась евакуація, втім кількість евакуйованих осіб наразі невідома.
Нагадаємо, у Києві до поліції надійшли повідомлення про мінування дитячих садочків, магазинів та лікарень.