У Києві шукають вибухівку на понад десяти об'єктах

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КИЇВ. 7 червня. УНН. У Києві поліція перевіряє інформацію про мінування понад десяти об’єктів, у тому числі в торгово-розважальному центрі "Оушен Плаза". Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

"Була інформація про мінування понад 10 об'єктів, роботи служб ще тривають", - зазначили в прес-службі, уточнивши, що серед об’єктів був зокрема ТРЦ "Оушен Плаза".

За даними відомства, зокрема, в ТРЦ "Оушен Плазі" проводилась евакуація, втім кількість евакуйованих осіб наразі невідома.

Нагадаємо, у Києві до поліції надійшли повідомлення про мінування дитячих садочків, магазинів та лікарень.

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