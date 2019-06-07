В Киеве ищут взрывчатку на более чем десяти объектах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Киеве полиция проверяет информацию о минировании более десяти объектов, в том числе в торгово-развлекательном центре "Оушен Плаза". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Была информация о минировании более 10 объектов, работы служб еще продолжаются", - отметили в пресс-службе, уточнив, что среди объектов был частности ТРЦ "Оушен Плаза".
По данным ведомства, в частности, в ТРЦ "Оушен Плазе" проводилась эвакуация, однако количество эвакуированных лиц пока неизвестна.
Напомним, в Киеве в полицию поступили сообщения о минировании детских садов, магазинов и больниц.