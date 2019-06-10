Правоохранители ищут взрывчатку в Верховной Раде, трех вузах и в метро

"Три университета, пять станций метро, Верховная Рада, министерство и два магазина", - отметила О.Блищик.

По ее словам, к проверкам привлекли патрульную полицию и дополнительные группы взрывотехников и кинологов. Сейчас результаты проверки не известны.



Напомним, ранее УНН сообщал, что станции "Театральная", "Теремок" и "Золотые ворота" закрыты на проверку.



Позже поступило сообщение о проверках на станциях "Олимпийская" и "Печерская".





