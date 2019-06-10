Правоохранители ищут взрывчатку в Верховной Раде, трех вузах и в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Правоохранители получили информацию о минировании более десяти объектов в Киеве, среди которых три вуза, Верховная Рада и 5 станций метро, и проводят проверки. Об этом сообщила глава отдела коммуникаций столичной полиции Оксана Блищик в комментарии корреспонденту УНН.
"Три университета, пять станций метро, Верховная Рада, министерство и два магазина", - отметила О.Блищик.
По ее словам, к проверкам привлекли патрульную полицию и дополнительные группы взрывотехников и кинологов. Сейчас результаты проверки не известны.
Напомним, ранее УНН сообщал, что станции "Театральная", "Теремок" и "Золотые ворота" закрыты на проверку.
Позже поступило сообщение о проверках на станциях "Олимпийская" и "Печерская".